Leckereien für einen guten Zweck verkauft

Im Rahmen des diesjährigen Mainathlons in Eltmann verwöhnte der Stammtisch "Franziskaner-Sportler" die Gäste mit einer Cafeteria. Auch diesmal haben die Mitglieder einen Teil des Erlöses für einen wohltätigen Zweck vorgesehen. Die Wahl fiel auf die DKMS (Deutsche Knochenmark-Spenderdatei), deren Infomaterial am Stand ausgelegt und eine Spendenbox aufgestellt wurde. Die Typisierung eines Stammzellenspenders erzeugt nämlich Kosten von 35 Euro. Am Ende konnte der Stammtisch Franziskaner die Summe von 550 Euro an die DKMS überweisen. red