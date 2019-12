Leckereien aus der Genussregion

Der Thurnauer Freundeskreis mit Volker Seitter an der Spitze hatte für die Gäste aus Positano wieder ein sehr anspruchsvolles Programm zusammengestellt, das den Italienern Oberfranken und die Region näher bringen sollte. So wurden am ersten Tag die Rettungswache, die Feuerwehr und die Tagespflege in Thurnau besucht. Ein Besuch wurde auch dem Institut für Fränkische Landesgeschichte auf Schloss Thurnau abgestattet. Auf dem Programm standen außerdem Ausflüge nach Cadolzburg, Rothenburg ob der Tauber und Kronach.

Im Landratsamt nahmen die italienischen Gäste an einer Veranstaltung der Genussregion Oberfranken teil. Geschäftsführer Norbert Heimbeck hatte dazu auch Metzgermeister Rüdiger Strobel von der Strohschwein-Metzgerei aus Selbitz, Braumeister Bernd Weibrecht vom Bräuwerck Neudrossenfeld und Obermeister Ralf Groß von der Kulmbacher Bäckerinnung eingeladen. Sie stellten ihr Genusshandwerk und damit auch die Genussregion Oberfranken vor. Selbstverständlich durfte dabei eine Verkostung nicht fehlen. Zu den Leckereien zapfte Braumeister Bernd Weibrecht im Kleinen Sitzungsaal ein Fass vom "Drossenfelder Bräuwerck" an. Rei.