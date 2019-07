Leckere Getränke aus Blättern und Beeren

Kräuterlimonade und Smoothies aus Beeren, Blüten und Blättern selbst herstellen - das können Kinder ab sieben Jahren in der Umweltstation Weismain unter Leitung von Kerstin Schmidt am heutigen Mittwoch, 10. Juli. Zuerst werden die Zutaten im Garten gesammelt, anschließend werden Erfrischungsgetränke gemixt. Los geht es um 15 Uhr. Eine Teilnehmergebühr wird erhoben. Anmeldungen nimmt die Umweltstation Weismain unter der Telefonnummer 09575/921455 oder per Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de entgegen. red