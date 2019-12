Lebkuchen für kaputten Wischer

Eine bizarre Sympathiebekundung erhielt eine 20-Jährige, die ihr Fahrzeug in der Nacht zum Sonntag auf dem Parkplatz des Tanzpalastes Schwingen geparkt hatte. Die Halterin fand nämlich am Tag nach einer Disconacht zwei Lebkuchenherzen mit der Aufschrift "I mog Di" an ihren beiden Außenspiegeln. Dass sie sich allerdings nicht darüber freuen konnte, lag daran, dass der Unbekannte nicht nur Lebkuchenherzen angebracht, sondern offenbar auch den vorderen Scheibenwischer abgebrochen hat (Sachschaden 30 Euro). Die junge Frau verständigte die Polizeiinspektion Kulmbach. Wer Hinweise zur Herkunft der Lebkuchenherzen geben kann oder die Tat als Zeuge beobachten konnte, wird gebeten, sich mit der Polizei Kulmbach unter der Telefonnummer 09221/6090 in Verbindung zu setzen. pol