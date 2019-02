Leberkäs und Lebensstil

Sebastian Schanz Die Optimierung des Lebensstils steht ganz oben im ganzheitlichen Konzept der neuen Abteilung für Integrative Medizin und Naturheilkunde am Bamberger Klinikum. Ernährung, Bewegung und gesunde Alltagsgestaltung sind Bestandteile.

"Lebensstil optimieren, Lebensstil optimieren", schwirrt es durchs Hirn, während der Körper durch die Sandstraße radelt. Dann der Geistesblitz.

Fünf Minuten später steht der Körper am Leinritt in der Sonne, ein Leberkäsbrötla in der Hand, der Blick schweift über das Wasser, der Geist kommt zur der Erkenntnis: Das ist doch der optimale Lebensstil.