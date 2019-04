"Lebenswertes Geisfeld" sucht weiterhin nach Lösungen

Die Mitglieder des "Vereins zur Förderung der dörflichen Entwicklung" waren zur Jahresversammlung in den Pfarrsaal von Geisfeld geladen. Die beiden Vorsitzenden Dieter Heim und Manfred Kestler gaben ihre Tätigkeitsberichte ab. Da das Erreichen des Arbeitsziels, die Befreiung des Altdorfes vom fließenden Verkehr, durch den mehrheitlich ablehnenden Beschluss des Strullendorfer Gemeinderates vom 8.12.2014 blockiert ist, verlegte man sich zum einen auf eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit, um mit nachhaltigen Aktionen das Problembewusstsein wach zu halten; zum anderen führten Gespräche mit politischen Vertretern und zuständigen Ämtern zur Suche nach akzeptablen Alternativen zur misslichen Lage des vom Verkehr geplagten Altdorfes.

Derzeit werden Maßnahmen diskutiert, die eine Realisierung einer Westumgehung von der Litzendorfer zur Bamberger Straße möglich erscheinen lassen. So liegt die komplette Trasse im Besitz der Gemeinde, die auf jeden Fall erhaltenswerte Linde kann umfahren werden, das Straßenbauamt verzichtet bei der Roßdorfer Einmündung auf einen geländefressenden Kreisel. Durch die Erschließung der landwirtschaftlich genutzten Flächen erfährt der bislang von den immer schwereren Maschinen benutzte Radweg in Richtung Bamberg eine notwendige Entlastung. Die Baukosten werden im Sonderbaulastprogramm der Bayerischen Staatsregierung zu 85 Prozent übernommen und der der Gemeinde verbleibende Rest kann in zehn gleichen Jahresraten abbezahlt werden. Es werde sich zeigen, ob und wann der Bürgermeister mit seinem Gemeinderat aktiv in diesem Vorhaben tätig wird.

Nach Dank und Entlastung wurde der gesamte Vorstand in seinen Ämtern bestätigt: Dieter Heim und Manfred Kestler als Vorsitzende, Christine Koch als Kassiererin und Frank Flechsig als Schriftführer. In den Beirat wurden Michaela Kalb, Wolfgang Linsner und Willi Odenbach berufen. DH