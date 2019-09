Ein Seminar unter dem Titel "Lebenswelten deutscher Minderheiten im östlichen Europa" organisiert die Bildungs- und Begegnungsstätte "Der Heiligenhof" in Zusammenarbeit mit Minderheitenverbänden in Westpreußen und Siebenbürgen vom 6. bis 11. Oktober. In Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn und Rumänien verblieben nach dem Zweiten Weltkrieg noch jeweils mehrere Tausend, teilweise auch mehrere Hunderttausend Deutsche, die - mit Ausnahme der Rumäniendeutschen - keine Bildungschancen in ihrer Muttersprache hatten und für die ebenso keine Möglichkeit bestand, deutschsprachige Gottesdienste zu besuchen. Viele dieser Deutschen kamen als Aussiedler in die Bundesrepublik Deutschland und verkleinerten damit die Gruppe der Deutschen in ihren Herkunftsländern.

Nach 1989 formierten sich fast überall in Ostmitteleuropa politsch-kulturelle Organisationen der verbliebenen Deutschen. Sie pflegen Gemeinschaft und Geselligkeit, Brauchtum und Volkskultur, gaben Publikationen heraus und engagierten sich politisch und gesellschaftlich für Minderheitenbelange. Im Seminar sollen sich Angehörige einiger dieser Minderheiten - vor allem aus Westpreußen und Siebenbürgen - begegnen und Geschichte und Gegenwart ihrer Gruppen kennenlernen.

Neben den Referenten werden Dokumentarfilme in Anwesenheit des Autors Peter Miroschnikoff (München), ehemaliger ARD-Korrespondent in Südosteuropa, gezeigt, und zwar "Die Leute von Michelsberg (1984)" und "Grüße aus der alten Heimat (1991)". Schließlich ist eine Dia-Reportage: "Westpreußen - Das Land am Unterlauf der Weichsel von Magdalena Oxfort (Warendorf)" geplant. Am letzten vollen Seminartag ist eine thematische Exkursion in die nähere Umgebung von Bad Kissingen mit dem Thema "Historische, religiöse, dynastische, kulturelle und weitere Verbindungen zwischen Franken und dem europäischen Osten" vorgesehen.

Die für jedermann zugängliche Tagung beginnt am Sonntagabend mit dem gemeinsamen Abendessen und ist am folgenden Freitag nach dem Frühstück zu Ende. Anmeldungen sind ab sofort bis 20. September möglich, und zwar bei der Bildungs- und Begegnungsstätte "Der Heiligenhof" in Bad Kissingen, Fax: 0971/714 747 oder per Mail an: hoertler@heiligenhof.de. Die Veranstaltung wird vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat gefördert. red