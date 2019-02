Lebenswege eines Aufrechten

Das Bildungswerk der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) der Erzdiözese Bamberg lädt am Donnerstag, 21. Februar, um 13.30 Uhr im Gasthaus Oppel in Oberweiler zu einem Bildungsnachmittag ein. "Die Welt sehnt sich heute nach Persönlichkeiten, die glaubwürdig und aufrecht sind mit allen Konsequenzen", heißt es in der Ankündigung. Der Referent, Pfarrer Martin Emge, zeigt in seinem Vortrag auf, dass der Pallottiner-Pater Franz Reinisch so eine Persönlichkeit war. Aus Gewissensgründen hat er als einziger Priester im sogenannten Dritten Reich den Fahneneid auf Hitler verweigert und für seine christlichen Überzeugungen seinen Kopf hingehalten. Mit unserer Region ist P. Reinisch durch seine Tätigkeit in Untermerzbach und im Raum Bamberg verbunden. red