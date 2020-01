Der Hospizverein Coburg, Bahnhofstraße 36, lädt am Freitag, 24. Januar, um 18 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung "Lebens(t)räume" mit Werken von Heide Kunze-Lysek ein. Die Künstlerin war Dozentin am Studienkolleg der Hochschule Coburg und an der VHS Coburg für Malerei und Zeichnen. Musikalisch umrahmt wird der Abend vom Gitarristen Luca Bauer. Die Ausstellung kann bis zum 19. April zu den Bürozeiten Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung (Telefonnummer 09561/790533) besichtigt werden. Foto: privat