Lebensretter hängt am Feuerwehrhaus

Wenn es um ein Menschenleben geht, zählt oft jede Sekunde. Die Raiffeisenbank Ebrachgrund hat sich diesen Satz zu Herzen genommen und nun auch der Freiwilligen Feuerwehr Warmersdorf-Buchfeld einen neuen Defibrillator gespendet.

Wachenroths Bürgermeister Friedrich Gleitsmann (CSU) nahm im Namen der Freiwilligen Feuerwehr Warmersdorf-Buchfeld diese großzügige Spende dankend vom Raiffeisenbank-Vorstand Stefan Gebhardt an.

Rund um die Uhr zugänglich

Der Defibrillator ist ab sofort am Feuerwehrhaus in Warmersdorf für die Öffentlichkeit zugänglich. Somit sind alle größeren Ortschaften des Geschäftsgebietes der Raiffeisenbank Ebrachgrund mit Defibrillatoren ausgestattet. In Geiselwind, Schlüsselfeld, Wachenroth, Mühlhausen und Steppach sind die sogenannten "Defis" im SB-Bereich der Geschäftsstellen angebracht, wodurch sie 24 Stunden zugänglich sind. Des Weiteren wurden durch die Raiffeisenbank Ebrachgrund "Defis" am Freibad in Aschbach, am Dorfplatz in Elsendorf und am Feuerwehrhaus in Weingartsgreuth angebracht.

Bedienung per Sprachführung

Im Ernstfall kann jeder das Gerät bedienen. Die Stimme des Defibrillators leitet den Helfer Schritt für Schritt und prüft selbstständig, ob es überhaupt notwendig ist und mit welcher Stärke die Stromstöße zur Reanimation abzugeben sind. Somit ist gewährleistet, dass jeder in einer möglichen Notsituation den Defibrillator lebensrettend einsetzen kann. Alena Morgenroth