Lebensraum für Lerche und Rebhuhn

Der Bund Naturschutz bietet am Samstag, 4. Mai, eine naturkundliche Wanderung zu BN-eigenen Flächen im Ganstal bei Hammelburg an. Die Exkursion leiten Oskar Jungklaus und Helmut Kientzle. Kontakt unter Tel.: 09741/ 938 32 40. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Kelterhalle Weingut Müller an der B 27, Richtung Untererthal. sek