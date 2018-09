Nur was man kennt und schätzt, das schützt man auch. Daher zeigt die Akademie für Neue Medien ab kommenden Samstag, 22. September, die Foto-Ausstellung "Lebensraum für Insekten" im Langheimer Amtshof in Kulmbach. Ein Ausflug in die Welt der Bienen, Schmetterlinge, Spinnen und anderer schöner und nützlicher Insekten.

Die qualitativ hochwertigen Fotografien stammen von Künstlern des FotoAmateur Clubs Saalfeld/Rudolstadt. Die Ausstellung ist dann im Anschluss bis 22. Oktober werktags von 9 bis 17 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich, der Eintritt ist selbstverständlich frei.

Zur Vernissage wird am Samstag, 22. September, um 11 Uhr in die Akademie für Neue Medien, Rentamtsgäßchen 2 in Kulmbach eingeladen. red