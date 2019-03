"Lebensqualität für Generationen" teilt seine Erfahrungen

Der Familienpakt Bayern wurde 2014 vom Freistaat und von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, dem Bayerischen Industrie- und Handelskammertag und dem Bayerischen Handwerkstag ins Leben gerufen mit dem Ziel, eine familienfreundlichere Arbeitswelt in Bayern zu schaffen. Das Netzwerk "Lebensqualität für Generationen" des BRK-Kreisverbandes Kronach ist schon seit 2012 für 23 Kooperationsfirmen und Kommunen und deren Mitarbeiter als Servicestelle für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zuständig.

Dieses bundesweit einmalige Netzwerk wurde 2015 als Beratungs- und Koordinierungsstelle für fünf weitere Betreuungsnetzwerke ausgewählt. Die Betreuungsnetzwerke als Anlaufstelle tragen einen großen Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch das Schaffen nahtloser Betreuungslösungen besonders im Bereich Kinderbetreuung und Pflege in Bayern bei.

Zweimal jährlich treffen sich alle Mitarbeiter der fünf von der Regierung ausgewählten Betreuungsnetzwerke Kronach, Haßfurt, Fürth, Mainleus und Memmingen. Das siebte Austauschtreffen fand im Mehrgenerationenhaus in Haßfurt statt. Im Mittelpunkt des Workshops standen die Handhabung und Umsetzung der Kinder- und Ferienbetreuung. Weitere Themen wie Fördermöglichkeiten, Digitalisierung, Beratung zur Pflege wurden diskutiert.

Nach der Begrüßung durch den Haßfurter Bürgermeister Günther Werner konnten alle Teilnehmer bei der Besichtigung des MGH laufende Angebote kennenlernen. Gerade der ehrenamtliche Einsatz vieler Bürger, die ihr fachliches Knowhow unentgeltlich im Mehrgenerationenhaus zur Verfügung stellen, ist einmalig. Begeistert berichteten Gabi Hofmann und Ingrid Thieler über ihren ehrenamtlichen Einsatz im MGH Haßfurt. Die Freude, anderen Menschen zu helfen, gebraucht zu werden, Anerkennung zu erfahren, konnte man förmlich in ihren strahlenden Gesichtern erkennen.

Professionelle Kooperation

"Mit dem MGH Haßfurt haben wir den richtigen Kooperationspartner für die Umsetzung unserer Ideen zu dem Ferienprojekt ,Fränkische Ferienkinder‘ in der Firma gefunden." Das meinte Marianne Säger, Personalreferentin der Fränkischen Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG, als sie in einer Präsentation Ziele, Umsetzung und Highlights der Ferienwoche demonstrierte. Auch Nicole Ruhland, Leiterin des Personalmanagements der Fränkischen Rohrwerke, freute sich über die gute Zusammenarbeit mit dem MGH Haßfurt, da es so möglich war, diese innerbetriebliche Ferienwoche so kurzfristig, unkompliziert und professionell zu planen und erfolgreich durchzuführen. vs