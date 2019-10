Bereits zum wiederholten Male entsorgte ein Unbekannter auf einem Privatgrundstück im Röderweg Lebensmittelreste. Zuletzt geschah das am Samstag. Die Lebensmittelreste haben eine mandelähnliche Form und werden bereits seit zwei Jahren in den Herbst- und Wintermonaten unerlaubt abgeladen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0951/9129-310. pol