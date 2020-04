"Lebensmittelpunkt" öffnet

Nach gut zwei Wochen Pause ist der "Lebensmittelpunkt" der Laufer Mühle in Höchstadt ab Montag, 6. April, wieder geöffnet. Wie Leiterin Swenja Ott berichtet, hatte man die Anlaufstelle für bedürftige Menschen am 18. März geschlossen, auch um die Mitarbeiter zu schützen, von denen einige zur Corona-Risikogruppe gehören. Inzwischen habe man aber ein "Krisenteam" gebildet, das die Lebensmittelausgabe weiterführen kann. Der Treffpunkt in der Lindenstraße 4 in Höchstadt ist nun wieder von Montag bis Donnerstag jeweils von 12 bis 15 Uhr geöffnet. Swenja Ott bittet die Kunden darum, zumindest einen Behelfsmundschutz zu tragen. Wer keinen hat, kann im Lebensmittelpunkt einen zum Unkostenpreis erwerben.

Für Risikopatienten, die selbst nicht mehr zum "Lebensmittelpunkt" kommen wollen, bietet das Team auch einen Bringservice an. Bestellungen dafür müssen montags zwischen 13 und 15 Uhr unter der Telefonnummer 09193/50874310 aufgegeben werden. red