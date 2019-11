In Bayern ist fast jeder fünfte Senior über 65 von Armut betroffen. Mit dem Projekt "Lebensmittelpakete gegen Altersarmut" möchten die Malteser anlässlich des von Papst Franziskus ins Leben gerufenen Welttags der Armen am 16. November ein Zeichen gegen Altersarmut setzen und Lebensmittelpakete an in ihrer Mobilität eingeschränkte und wirtschaftlich bedürftige Senioren verteilen. Mit der Bamberger Tafel und der Erwachsenenhilfe der Stadt Bamberg sind bereits zwei wichtige Kooperationspartner gefunden. Es braucht aber noch helfende Hände für die Aktion. Alle Interessierten sind zu einem Informationstreffen am heutigen Donnerstagabend um 18 Uhr in die Geschäftsstelle der Malteser, Moosstraße 69, eingeladen. red