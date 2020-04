Lebensmittelgutscheine für Bedürftige

Am morgigen Donnerstag findet bei der Tafel Burgkunstadt eine Sonderausgabe in Form von Lebensmittelgutscheinen statt. Gegen Vorlage eines gültigen Tafel-Ausweises können die Gutscheine von 15 bis 15.45 Uhr abgeholt werden. Für die Bewohner der Asylunterkunft Weismain gibt es ab 16.30 Uhr vor Ort eine gesonderte Ausgabe. Die Tafelkunden werden dringend gebeten, bei den Ausgaben einen Abstand von mindestens 1,50 Metern einzuhalten. Wegen der Corona-Pandemie musste die Tafel Burgkunstadt ihre Arbeit für die Bedürftigen in der Region vorübergehend einstellen. Es ist der Spendenbereitschaft der Koinor-Horst-Müller-Stiftung und des Lions-Clubs Lichtenfels zu verdanken, dass der Tafelvorstand zur Sicherung der Grundbedürfnisse nun erneut Lebensmittelgutscheine gespendet bekam. Dankenswerterweise ermöglicht die Stadt Burgkunstadt die Ausgabe in der derzeit geschlossenen Stadthalle und stellt zusätzlich noch Plexiglas als Stellschutz zur Verfügung. Tafelvorsitzender Herbert Mayer und sein Team bedanken sich herzlich bei allen Spendern, die in diesen schweren Zeiten die Hilfe für die Bedürftigen ermöglichen. red