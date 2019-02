Hammelburg vor 16 Stunden

Lebensmittel nicht bezahlt

Am Montagmittag legte eine 65-jährige Frau in einem Supermarkt "Am Sportzentrum" Lebensmittel im Wert von 1,19 Euro in ihren Einkaufswagen und ging an der Kasse vorbei, ohne die Ware zu bezahlen. Gege...