Lebensmittel als Beute

Bislang Unbekannte sind zwischen Samstag und Montag in einen Kiosk im Erlanger Stadtgebiet eingebrochen. Wie es in einem Pressebericht des Polizeipräsidiums Mittelfranken heißt, drangen die Täter im Zeitraum zwischen 21.30 Uhr am Samstag und 8.30 Uhr am Montag gewaltsam in einen Kiosk in der Kurt-Schumacher-Straße auf dem Gelände eines dortigen Baumarktes ein. Sie entwendeten Lebensmittel im Wert von rund 100 Euro und konnten schließlich unerkannt entkommen. Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden wird derzeit auf etwa 1500 Euro beziffert.

Das Fachkommissariat für Spurensicherung der Kriminalpolizei Erlangen hat erste kriminalpolizeiliche Maßnahmen am Tatort übernommen. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Einbruchdiebstahl. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911/2112-3333. pol