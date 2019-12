Lebenshilfe lädt zur Weihnachtsfeier ein

In der katholischen Stadtpfarrkirche findet am Dienstag, 17. Dezember, um 16.30 Uhr, die Weihnachtsfeier der Petra-Döring-Schule und der Heilpädagogischen Tagesstätte statt. Auch heuer werden die Kinder und Jugendlichen der Lebenshilfe Kronach sich selbst und ihre hoffentlich zahlreichen Gäste mit einem Krippenspiel, Liedern und Impulsen in stimmungsvoller Art und Weise auf Weihnachten einstimmen. red