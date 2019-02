Lebenshilfe kann eine Pflegeliege anschaffen

Große Freude herrschte bei der Lebenshilfe Forchheim, als Kreisbäuerin Rosi Kraus und ihre Stellvertreterin Christine Werner im Beisein von BBV-Geschäftsführer Werner Nützel ein Körbchen lokaler Äpfel und einen Kürbis übergaben, dekoriert mit vielen Geldscheinen. Die Scheine ergaben addiert 1450 Euro.

Fleißige Landfrauen des BBV Kreisverbands Forchheim hatten zum BBV-Erntedankfest in Muggendorf 700 fränkische Küchla sowie rund 100 Kuchen und Torten gebacken und dort verkauft. Einen Teil des Erlöses hatten sie bereits für den Bäuerlichen Hilfsdienst (BV) und das Montagstelefon gespendet. Damit werden Landwirte unterstützt, die unverschuldet in Not geraten sind.

Die Lebenshilfe Forchheim kommt jetzt in den Genuss der zweiten Hälfte. Deren Schulleiterin Susanne Oppel und ihre Vertreterin Bettina Stammberger nahmen die Spende dankend an. Mit dem Geld wird zweckgebunden auch eine Pflegeliege angeschafft. "Es gibt viele Dinge im sozialen Bereich, die nicht öffentlich gefördert werden, aber gerade im schulischen Bereich wichtig sind", betonte Hermann Ulm als Vorsitzender der Lebenshilfe Forchheim.

Sichtlich angetan von der Großherzigkeit, öffnete Ulm seinen Geldbeutel, um den gespendeten Betrag auf 1500 Euro aufzurunden. gal