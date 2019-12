Lebensfreude für Senioren

THERESA SCHIFFL Im Altenheim kann es schnell langweilig werden. Zum Glück hat sich das dank verschiedenster Betreuungs- und Aktivierungsangebote verändert. In jedem Heim gibt es mittlerweile täglich ein buntes Programm mit Gymnastik-, Koch- und Backstunden, Spaziergängen, Vorleserunden oder Musiknachmittagen, wie es zum Beispiel Heinz Anders macht. Er engagiert sich ehrenamtlich bei den Aktiven Bürgern Lichtenfels, denen das Wohl der Senioren am Herzen liegt. Durch diese Mithilfe ist es möglich, den Bewohnern noch mehr Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken.

"Ohne diese Unterstützung wäre vieles einfach nicht umsetzbar, und die Bewohner freuen sich immer über das zusätzliche Angebot", sagt Jasmin Rudolph, die seit Kurzem den Sozialdienst leitet und die Termine koordiniert.

Vielseitiges Angebot

Die gerontopsychiatrische Fachkraft hat schon jahrelange Erfahrung in der Pflege, konnte jedoch aus gesundheitlichen Gründen, nicht mehr in diesem Bereich arbeiten. Da sie weiterhin in dieser Branche tätig sein wollte, entschied sie sich für die Betreuung von Senioren.

Nun gestaltet sie jeden Montag eine Besinnungsstunde mit einer Wortandacht mit unterschiedlichsten Themen wie Liebe oder Weihnachten. Mit einer solchen Besinnungsstunde möchte sie die Senioren auf die kommende Woche einstimmen. Zum Angebot gehören außerdem Koch-, Back- oder Bastelstunden sowie Gedächtnistraining. "Die ehrenamtlichen Helfer entlasten uns wirklich sehr. In der Zeit, wo sie mit unseren Bewohnern ein kleines Programm machen, können wir einige unserer Einzelbetreuungen machen oder andere Aufgaben wie die Dokumentation erledigen", sagt Jasmin Rudolph. "Wir arbeiten wirklich gut mit unseren ehrenamtlichen Helfern zusammen."

Film- und Diavorführungen wie jene von Heinz Gärtner kämen ebenfalls sehr gut an und sorgten für Abwechslung, erzählt Jasmin Rudolph. Damit an Musiknachmittagen andere ältere Menschen, die zum Beispiel bettlägerig sind, etwas davon haben, werden die Türen ihrer Zimmer offengelassen. Viel Unterstützung gebe es auch bei Festen oder Gottesdiensten.

Insbesondere bei dementen Senioren zeige sich, welche Kraft die Musik hat: Plötzlich singen sie mit und werden wach. Jasmin Rudolph: "Die Liedtexte kennen sie noch von früher. Musik öffnet außerdem die Herzen, weckt Emotionen und löst irgendwie alles ein bisschen."