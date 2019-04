Lebensfragen

Was kann ich tun, damit ich gesund werde und bleibe? Was kann ich tun, damit sich in meinem Leben etwas ändert? Birgid Fiedler hilft dabei, diese Fragen zu klären. Der VHS-Kurs findet am Dienstag, 7. Mai, von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Herzog-Otto-Mittelschule statt. Eine Anmeldung nimmt die Volkshochschule unter www.vhs-lif.de, Kurs L124, entgegen. red