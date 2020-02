Lebensentwürfe von Frauen mit Energie

"Frauen gehen ihren Weg" - unter diesem Titel lädt der Kreisverband Kronach der Frauen-Union zur öffentlichen Podiumsdiskussion am Donnerstag, 6. Februar, ins Café Kitsch in Kronach ein. Beginn ist um 18.30 Uhr. Alle Interessierten sind eingeladen, an dem Abend die Lebensentwürfe spannender Frauen voller Energie kennenzulernen, die sich der großen Herausforderung einer Vereinbarkeit von Beruf, Familie, politischem wie sozialem Ehrenamt stellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Ehrlich und offen schildern die Frauen aus dem Landkreis Kronach, wie sie dieses "Multitasking auf allen Ebenen" meistern - und trotzdem noch Zeit für sich haben. Daneben haben alle Besucher die Möglichkeit, mit den Kandidatinnen der CSU-Kreistagsliste ins Gespräch zu kommen. Im offenen, konstruktiven Dialog und Austausch können sie dabei auch mehr über deren Motivation zur Kandidatur für dieses so bedeutsame politische Ehrenamt erfahren. hs