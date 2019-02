Lebensader erhält Auffrischung

Manche ließen sich im Treppenhaus nieder, andere nahmen mit einem Stehplatz vorlieb: Was wühlte die Sassanfahrter dermaßen auf, dass sie in ungewohnter Anzahl der Einladung zu einer Bürgerversammlung folgten? Die Einladung und Ankündigung der Gemeindeverwaltung enthielt die Tagesordnungspunkte "Sanierung der Hauptstraße" und "Erneuerung der Kanalbrücke". Von diesen Projekten der nächsten Jahre ist gewissermaßen die Lebensader des Ortsteils betroffen und da wollten sich die Sassanfahrter denn doch aus erster Hand informieren. Also ein wirklich "volles Haus" im Festsaal des Schlosses. Dass man im Umgriff kaum einen Parkplatz findet, nannte Bürgermeister Klaus Homann (CSU) einen "städtebaulichen Missstand". Ob man ihm bei der bevorstehenden Sanierung der Ortsdurchfahrt ein wenig abhelfen kann, wird sich zeigen.

Weil bei der Neugestaltung der Haupt- und der St.-Mauritius-Straße Rücksicht auf die Belange der Ortsbevölkerung genommen werden soll, rief Homann zur Beteiligung an zwei Arbeitskreisen auf. Die Ortsdurchfahrten von Sassanfahrt und Röbersdorf zählte der Bürgermeister zu den schlechtesten Abschnitten von Kreisstraßen im Bamberger Land. Der Kreis will diese beiden Straßen nun auch erneuern, verlangt jedoch zuvor die Sanierung der kommunalen Versorgungsleitungen.

In Sassanfahrt geht es damit am 18. März los, wie Ingenieur Wolfgang Harrer erklärte. Mit einem Aufwand von 1,6 Millionen Euro werden im Lauf dieses Jahres die veralteten Wasserleitungen (1300 Meter) sowie die 1,6 Kilometer langen Kanäle der Oberflächenentwässerung ausgetauscht. Der erst in den 1980er Jahren erneuerte Schmutzwasserkanal ist laut Harrer noch in Ordnung. Bauamtsleiter Stefan Endres ergänzte, dass bei der Gelegenheit auch Leerrohre für eine spätere Versorgung mit Glasfaser fürs Internet verlegt werden.

Umleitung kommt

Während der Tiefbauarbeiten wird die Ortsdurchfahrt zwischen der Staatsstraße und dem Juliushof gesperrt, der Verkehr umgeleitet. Anlieger sollen ihre Häuser zwar erreichen können, müssen sich aber auf Einschränkungen einrichten. Längere Unterbrechungen der Wasserlieferung an die Haushalte werden vermieden, sicherte Ingenieur Harrer außerdem zu.

Bei der im Folgejahr, also 2020, geplanten Sanierung der Hauptstraße durch den Landkreis sieht Bürgermeister Homann drei Gestaltungsschwerpunkte, nämlich die Bereiche Anger und Kindergarten, die Umgebung der ehemaligen Sparkassenfiliale sowie den Kirchplatz mit Pfarrgarten. Dafür sollen unter Beteiligung der Ortsbewohner zwei Planungswerkstätten mit je zehn bis zwölf engagierten und sachkundigen Teilnehmern gebildet werden.

Stadtplaner Franz Ullrich erklärte die Notwendigkeit der Bürgerbeteiligung mit der Bezuschussung des Projekts aus der staatlichen Städtebauförderung.

Der Straßenverlauf werde einschließlich der angrenzenden Grundstücke zu einem städtebaulichen Untersuchungsgebiet erklärt. Die knappen Finanzen würden zwar ein Wunschkonzert zur Erfüllung von Utopien nicht zulassen, bremste Ullrich die Erwartungen ein wenig. Für die Verbreiterung von Gehsteigen, Verbesserungen an Engstellen oder die Aufwertung von Grünflächen sollten die Mittel jedoch reichen.

Ein paar Interessen der Bürgerschaft wurden sofort zu Protokoll genommen: die Verkehrssituation am Kindergarten, die Radwegproblematik oder die unbefriedigende Parksituation bei der Sparkasse. Zum Teil sagte Bürgermeister Homann umgehende Verkehrsschauen an, um ein bisschen resigniert hinzuzufügen: "Gegen die Unvernunft mancher Verkehrsteilnehmer ist aber kein Kraut gewachsen!" Als erfreuliche Nachricht nahmen die Sassanfahrter zur Kenntnis, dass sie für die geplanten Baumaßnahmen an der Ortsdurchfahrt nicht zur Kasse gebeten werden sollen.

Einspurige Notbrücke

Weiteres Ungemach droht, jedoch nicht nur den Sassanfahrtern, wenn voraussichtlich 2024/25 die marode Kanalbrücke abgerissen und erneuert wird. Täglich rollen zwischen 12 000 und 14 000 Fahrzeuge auf der Staatsstraße darüber. Für den Ersatzbau und die Umleitung laufe jetzt die Planungsphase an, informierte Homann. Gedacht sei an eine einspurige Notbrücke für Personenwagen südlich des jetzigen Übergangs. Busse und Laster werden großräumig umgeleitet. Dieses staatliche Bauvorhaben sieht der Bürgermeister dann noch im Zusammenhang mit dem Ausbau der ICE-Strecke durch Hirschaid sowie den Ersatzneubau für die Straßenbrücke zwischen Strullendorf und der Marktgemeinde.

Glücklich schätzt sich Homann darüber, dass der neue Rewe-Markt mit Tankstelle am Ortsrand von Sassanfahrt noch in diesem Jahr in Betrieb gehen wird. Gleichzeitig bemüht er sich bei den in Luxemburg ansässigen Eigentümern des jetzigen Rewe-Marktes um eine neue Nutzung des Areals als Baugelände für mietgünstige Wohnhäuser. Nichts zu meckern hatten daran die versammelten Bürger. Nur ob die Autowaschanlage der Tankstelle auch an Sonntagnachmittagen betrieben werden soll, das möchte sich der Gemeinderat bitteschön noch mal überlegen, lautete ein Wunsch.