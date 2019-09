Lebendige Kultur in Ebern

Organisiert von den Haßberg-Kliniken fand der Auftakt der 1. Interkulturellen Wochen in Ebern statt. Veranstaltungen im Rahmen dieses Projekts laufen deutschlandweit, um das interkulturelle Angebot der Kommunen widerzuspiegeln und die politisch Verantwortlichen mit den Bürgern zu dem Thema ins Gespräch zu bringen. Für die Haßberg-Kliniken eröffnete die gebürtige Polin Bozena Matusiewicz-Miener, eine langjährige Pflegefachkraft im Haus Ebern, die Veranstaltung, die nun das erste Mal im Landkreis Haßberge initiiert wurde.

Vor 30 Jahren eingewandert

Sie berichtete über die Integrationsarbeit in den Haßberg-Kliniken, in denen Menschen aus vielen Kulturkreisen engagiert ihren Dienst leisten. Sie selbst kenne die Herausforderungen für die Alteingesessenen und die Neuzugewanderten, da auch sie vor fast 30 Jahren als Krankenpflegerin aus Polen in den Landkreis gekommen sei.

Gleichzeitig sei sie ein Beispiel dafür, dass es durchaus gelingen kann, sich im Landkreis zu integrieren. So hat sie sich von Beginn an für das Projekt der Haßberg-Kliniken engagiert, welches unter Führung des Pflegedienstleiters Michael Weiß-Gehring das Ziel der Integration neuzugewanderter Pflegekräfte verfolgt und das ihr nun übertragen wurde.

Gemeinsam habe man sich stark gemacht, einen Beitrag zu den interkulturellen Wochen zu leisten und den Auftakt nach Ebern zu holen, um Neuzugewanderten den neuen Lebensmittelpunkt bekannt zu machen und um die Möglichkeit für Begegnungen und Kennenlernen zu schaffen. Besonders dankte sie den ehrenamtlichen Integrationshelfern, der Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte des Landkreises Natalia Gnoth, Rita und Fritz Hering sowie Bürgermeister Jürgen Hennemann. red