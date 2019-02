Lebendige Gemeinschaft braucht Einsatz

Rund 40 Frauen und Männer aus Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung der Pfarreiengemeinschaft "Am Weinstock Jesu" mit den Gemeinden Zeil, Sand, Krum und Ziegelanger trafen sich zu einer Klausurtagung im Zeiler Pfarrsaal. Die ehrenamtlich Engagierten machten sich Gedanken darüber, wie Seelsorge in Zukunft aussehen kann und welchen Beitrag sie dazu leisten können. Unterstützung erfuhren die Räte vom hauptamtlichen Seelsorgeteam mit Pfarrer Michael Erhart, Pfarrer i. R. Reiner Fries, Pastoralreferent Norbert Zettelmeier, Diakon Bernhard Trunk, Diakon Franz Schick und Diakonatsbewerber Andreas Hofer. Die Leitung der Klausurtagung lag in den Händen der Sozialpädagogin Ilka Seichter aus Bad Neustadt.

Im Laufe des Nachmittags wurde deutlich, dass sich jeder als Teil einer großen Gemeinschaft fühlt und bereit ist mitzuhelfen, dass Glaube auch in Zukunft lebendig bleibt und weitergegeben werden kann. Während augenblicklich noch das weitere Zusammenwachsen der vier Gemeinden im Vordergrund steht, war jedem bewusst, dass die Seelsorge der Zukunft noch weit größere Räume umfassen wird. So füllten die Gremienmitglieder die Schlagworte "Herausforderung", "Befürchtung", "Chancen" und "Nächste Schritte" mit ihren Überlegungen, Zukunftsplänen und ihren Visionen. Wenn Seelsorgeeinheiten entstehen, die vielfach größer sein werden als jetzige Pfarreiengemeinschaften, kann Seelsorge nur dann gelingen, wenn viele mitmachen, so hieß es. Immer wieder wurde abgewogen, was wünschenswert wäre und was machbar ist.

Beispiel Zeiler Käppele

Sicher können viele Angebote nicht mehr in jeder Pfarrei angeboten werden. Dass Menschen auch heute schon weitere Wege auf sich nehmen, wurde am Beispiel Zeiler Käppele sichtbar. Hier kommen Gläubige auch aus einer Entfernung von 20 bis 30 Kilometern regelmäßig zu Andachten, weil es in ihren Gemeinden so ein Angebot nicht mehr gibt. Auch der Motorradgottesdienst, der Fahrradgottesdienst oder Segensgottesdienste am Zeiler Käppele zeigen diesen Trend auf: Menschen kommen von weiter her, wenn ihnen eine besondere Gottesdienstform offenbar wichtig ist.

Vielfach sind heute schon engagierte Laien im Einsatz, die mit der Leitung von Wort-Gottes-Feiern Glauben vor Ort lebendig halten. Solche Dienste werden in Zukunft noch wichtiger werden, wenn sich Gläubige in ihren Pfarrkirchen zum Gebet versammeln wollen.

Als wichtig wurde bewertet, dass auch die Gläubigen sich als Teil einer großen Gemeinschaft fühlen und entsprechende Angebote annehmen. Einen großen Raum nahm die Sorge um die Glaubensweitergabe an die nächste Generation ein. Auch hier wurde klar, dass nur dort Glaube spürbar, erlebbar und lebendig wird, wo Menschen bereit sind, sich zu engagieren. Wo Menschen sich nur mit Angeboten hauptamtlicher Seelsorger versorgen lassen wollen, werde das kirchliche Leben bald am Boden liegen, wurde betont. HB