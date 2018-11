Lebender Kalender

Die Pfarrei St. Josef Weisendorf lädt ein zum 5. Lebendigen Adventskalender, den das Jugendteam Weisendorf organisiert. Jeweils um 18.30 Uhr öffnen sich an den Adventssamstagen am Jugendheim der katholischen Kirche in Weisendorf (Kirchenstraße 21) die Fenster. Bei Punsch und Glühwein will man gemeinsam Vorfreude auf das Weihnachtsfest wecken. red