Auch in diesem Jahr findet in Bad Rodach wieder die beliebte Veranstaltungsreihe "Lebender Adventskalender" statt. Hierbei wird an jedem der 24 Tage vom 1. bis 24. Dezember an einem anderen Ort in Bad Rodach ein "Fensterchen" geöffnet. Täglich lädt somit um 18 Uhr eine neue Überraschung zum Zusammenkommen und geselligen Einstimmen auf die Weihnachtszeit ein. Das erste "Fensterchen" wird in diesem Jahr im Awo-Mehrgenerationenhaus (Kirchgasse 4, Bad Rodach) geöffnet. Wo die weiteren Stationen des besonderen Adventskalenders sind, wird jeweils im Terminkalender auf der Service-Seite des Tageblatts bekannt gegeben. red