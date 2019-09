Lebende Werkstätten im Korbmuseum

Am heutigen Samstag erwarten die Korbmacher ab 13.30 Uhr die Museumsbesucher in den Lebenden Werkstätten. Werner Herold zeigt die Entstehung eines Spankorbes und Lefteris Philippidis führt eine Sondertechnik vor. Wer gern wandert, sollte sich diesen Termin vormerken: Am Montag, 16. September, leitet Ernst Schmidt eine Führung auf dem Pfad der Flechtkultur. Beginn ist um 10 Uhr, Treffpunkt das Deutsche Korbmuseum, hier gibt es auch die Karten. Das Korbmuseum hat am Montag, 16. September, von 10 bis 16.30 Uhr geöffnet. red