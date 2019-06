In den Sommermonaten finden samstags ab 13.30 Uhr die Lebenden Werkstätten im Deutschen Korbmuseum statt. Wer den Korbmachern und Flechtwerkgestaltern bei der Arbeit zusehen möchte, sollte diese Termine nicht verpassen. In dieser Woche zeigt Werner Herold die Entstehung eines Spankorbes und Lefteris Philippidis führt eine Sondertechnik vor. Ein Flechtkurs findet am Montag, 2. September, ab 9 Uhr statt. red