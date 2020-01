Das Caritas-Hospiz Lebensraum lädt am Donnerstag, 23. Januar, zum Thema "Ja zum Leben bis zuletzt. Lebenswertes Leben zwischen Glück und Leid" ein. Krisenseelsorger Christian Beck (Foto) geht in seinem Vortrag der Frage nach, wie ein lebenswertes Leben auch und gerade angesichts von Leid, Scheitern, Schuld, Sterben und Tod möglich ist. Beginn ist um 18.30 Uhr im Schulungsraum des Hospizes. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, Spenden sind willkommen. Anmeldung ist bis zum 17. Januar per Telefon 09561/329250 oder E-Mail an hospiz@caritas-pflege-coburg.de erforderlich. Foto: Caritas