Leben und Werk von Johann Sebastian Bach

Ein Teppich wird ausgerollt - der Kunst, Johann Sebastian Bach und in der Galerie der Kuki (Kunst- und Kultur-Initiative) in der Spitalpassage. Am Sonntag, 5. Mai, kommt es um 11 Uhr zur lange geplanten Vernissage "Johann Sebastian Bach - Leben und Werk". Schon häufiger sorgte Rainer Frenzel mit seinen Plastiken, Zeichnungen und Bildtafeln zum Leben, Wesen und - im besten Sinne - manchen Fragwürdigkeiten Bachs für Beachtung in der Kunstwelt. In Lichtenfels wird das nun durch Skulpturen und Installationen geschehen. Noch am Tag der Vernissage wird es in der Kuki-Galerie um 17 Uhr zu einem Bachkonzert durch Kreismusikdirektor Klaus Bormann kommen. Dauer der Ausstellung ist von Sonntag, 5. Mai, bis Sonntag, 26. Mai. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei; Öffnungszeiten: Mittwoch, Samstag und Sonntag: 14 bis 17 Uhr. red