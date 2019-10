Es brennt. Eine Lesung und multimediale Buchpräsentation zu Leben und Werk des Mordechai Gebirtig mit Uwe von Seltmann findet in der Synagoge Ermreuth am Sonntag, 3. November, 18 Uhr, in Kooperation mit dem Freundes- und Förderkreis Synagoge Ermreuth statt. Der Titel der Lesung lautet: "Shteyt nit, brider, lesht dos fayer - undzer shtetl brennt." Mordechai Gebirtig (1877 bis 1942) "Vater des jiddischen Liedes", war ein Krakauer Tischler und jiddischer Poet. Er verfasste zahlreiche sozialkritische Texte, die er den kleinen Leuten seiner Nachbarschaft widmete. 1920 wurde eine erste Sammlung seiner Lieder veröffentlicht. Im Oktober 1940 wurde er mit seiner Familie in das Dorf Lagiewniki deportiert, im Frühjahr 1942 ins Krakauer Ghetto, wo er im selben Jahr ermordet wurde. Uwe von Seltmanns materialreiche Biografie leistet Pionierarbeit und ist ein Buch gegen das Vergessen. Viele Lieder Gebirtigs wurden dafür das erste Mal ins Deutsche übertragen. Aus Archiven in Europa, Israel und den USA hat Uwe von Seltmann zahlreiche Entdeckungen zu Leben und Werk des Krakauer Poeten zusammengetragen. Liedbeispiele, Fotos, Zeitdokumente und Faksimiles illustrieren dieses Buch und machen es für Einsteiger wie Kenner zu einer faszinierenden Reise ins Jiddische. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Kartenreservierung unter Telefon 09134/70541 und 09134/9278. Es wird warme Kleidung empfohlen. red