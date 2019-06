Gerade in der Urlaubszeit ist der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes auf Blutspenden wieder besonders angewiesen. Der Blutspendedienst bittet deshalb darum, dass an der Blutspendeaktion, die am Donnerstag, 27. Juni, von 17.30 bis 20.30 Uhr in der Henneberg-Sporthalle in Steinach stattfindet, möglichst viele Spender teilnehmen. sek