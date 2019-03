Leben neben der Spur

Christiane Wirtz ist Journalistin. Sie war 34, als erstmals eine Psychose auftrat. "Schizophrenie", lautete die Diagnose. Es folgten vier weitere Psychosen, bis die letzte sie zunächst einmal völlig abstürzen ließ. Heute kämpft sich Christiane Wirtz zurück ins Leben. Um zu verstehen, was genau damals geschehen ist, suchte sie die Orte ihrer Krankheit wieder auf und sprach dort mit Menschen, die sie in dieser Zeit erlebt haben - Ärzte, Psychotherapeuten, Anwälte, Eltern, ehemalige Kollegen - und beschreibt, wie sie selbst während ihrer Psychose ihre Umwelt wahrgenommen hat.

Ihre Erfahrungen hat sie in dem Buch "Neben der Spur - Wenn die Psychose die soziale Existenz vernichtet" festgehalten. Sie liest daraus am Freitag, 22. März, um 18 Uhr im Wabene-Zentrum in der Henkestraße 53 in Erlangen, der Eintritt ist frei, teilen die Veranstalter mit.

Ein Aufruf zur Debatte

Millionen Menschen in Deutschland sind von Psychosen direkt oder indirekt als Angehörige betroffen. Die Autorin fordert eine breite Debatte über psychische Krankheiten und ein Ende der Diskriminierung. Sie appelliert an die soziale Verantwortung der Gesellschaft. Ihre Botschaft an die Betroffenen: "Lasst Euch nicht stigmatisieren." Und an die anderen: "Baut Vorurteile ab und erkennt, dass eine Krankheit Menschen nicht aussondern darf, dass sie während und nach einer Psychose Solidarität verdienen." red