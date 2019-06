Leben mit einem autistischen Kind

"Ich liebe dich nicht, aber ich möchte es einmal können." Diesen verstörenden Satz sagt der sechsjährige Simon eines Tages zu seiner Mutter, der Nürnberger Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Tessa Korber. Sie hat ihn zum Titel eines Buches gemacht, in dem sie erzählt, wie ihr autistischer Sohn die Welt auf radikal eigene Weise wahrnimmt und was dies für ihre Familie bedeutet. Am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr liest die sonst für ihre Kriminal- und historischen Romane bekannte Autorin im Großen Saal der Volkshochschule Erlangen aus ihrem Buch. Anschließend spricht sie mit dem Erlanger Kinder- und Jugendpsychiater Johannes Wilkes über Autismus und wie die Diagnose das Leben der Angehörigen verändert. Der Eintritt zu der Kooperationsveranstaltung mit dem Bayerischen Elternverband kostet 8 Euro. Restkarten an der Abendkasse. red