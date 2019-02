Leben mit Depression

Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe "Angehörige von Menschen mit manisch-depressiven Störungen" findet am Montag, 4. Februar, um 18.30 Uhr in den Beratungsräumen der Lebenshilfe Haßberge am Marktplatz in Haßfurt statt. Dies teilt die Leiterin der Kontakt- und Informationsstelle für die Selbsthilfe (Kos), Monika Strätz-Stopfer, am Landratsamt Haßberge mit.

Im Mittelpunkt des Treffens steht der Erfahrungsaustausch. Da die Mitglieder der Gruppe kürzlich gemeinsam einen Vortrag über die Einsatzmöglichkeiten von Homöopathie besucht haben, sollen diese Informationen nochmals besprochen und weitergegeben werden.

Menschen mit einer manisch-depressiven Störung fallen von einem Extrem ins andere, und das grundlos und völlig unabhängig von Ereignissen oder Lebensumständen. Die ständigen Stimmungsschwankungen belasten die Betroffenen und ihr Umfeld stark. Dies führt zu Problemen in Partnerschaften, in den Familien und am Arbeitsplatz. In fast allen Fällen bedeutet die Krankheit eine massive Einschränkung der Lebensqualität für Betroffene und deren Umfeld. Daher ist es auch für die Angehörigen nicht immer einfach, mit der Situation zurechtzukommen. Sie fühlen sich oft hilflos und überfordert. Zudem gibt es wenig Akzeptanz für die Krankheit in der Öffentlichkeit.

Sich auszutauschen, sich gegenseitig im Umgang mit der Krankheit zu stärken, einander in Krisensituationen zu stützen, von den Erfahrungen anderer zu lernen und neue soziale Kontakte zu knüpfen, sind Ziele der geplanten Treffen.

Weitere Informationen gibt die Kos, Ruf 09521/27313 oder Mail kos@hassberge.de. red