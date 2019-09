Leben mit Demenz

Der Landkreis Bad Kissingen beteiligt sich mit seinem KompetenzNetzwerk Demenz an der ersten Bayerischen Demenzwoche vom 13. bis 22. September 2019: Betroffene und (pflegende) Angehörige von Menschen mit Demenz können sich am Mittwoch, 18. September, beim Themenabend in Ramsthal über den Umgang mit der Krankheit informieren. "In Liebe und Wut - Demenz annehmen und verstehen" lautet der Titel des Abends, der um 18.30 Uhr im Haus erLebenskunst in Ramsthal beginnt. Hier gibt es wertvolle Tipps und Raum zum Erfahrungsaustausch. Die Fachstelle für pflegende Angehörige liefert den fachlichen Input. red