Erfahrung, höhere Lebenserwartung und die nötige Gelassenheit: Älterwerden hat seine schönen Seiten. Es hält aber auch Herausforderungen bereit, beispielsweise der Umgang mit Demenz als Betroffener wie auch als Angehöriger. Der Landkreis Erlangen-Höchstadt und die Stadt Erlangen veranstalten daher am Freitag, 21. September, von 13 bis 17.15 Uhr in der Fachklinik Herzogenaurach (In der Reuth 1) einen Informationstag zum Thema "Leben mit Demenz in Land und Stadt". Neben Infoständen gibt es Vorträge, unter anderem zu "Diagnose Demenz - Was kann ich tun, wo finde ich Unterstützung?" oder "Die Begutachtung von Pflegebedürftigkeit seit 2017". Zum Thema Demenz wird auch das Theaterstück "Du bist meine Mutter" vom D.a.S. Theater Köln aufgeführt. Termine sind am Donnerstag, 11. Oktober, in der Kulturfabrik in Höchstadt und am Freitag, 12. Oktober, in der VHS in Erlangen. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.