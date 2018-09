Erfahrung, höhere Lebenserwartung und die nötige Gelassenheit: Älterwerden hat seine schönen Seiten. Es hält aber auch Herausforderungen bereit, beispielsweise der Umgang mit Demenz als Betroffener wie auch als Angehöriger. Genau für diese Zielgruppe veranstalten der Landkreis Erlangen-Höchstadt und die Stadt Erlangen am Freitag, 21. September, in der Fachklinik Herzogenaurach einen Informationstag "Leben mit Demenz in Land und Stadt". Von 13 bis 17 Uhr können sich Interessierte an zahlreichen Ständen zu verschiedenen Aspekten informieren oder Betreuungsangebote nutzen.

Daneben können sie mehrere Vorträge besuchen, unter anderem zum Thema "Diagnose Demenz - was kann ich tun, wo finde ich Unterstützung?" und zu demenzsensibler Architektur. Der Eintritt ist frei.

Kostenloser Busshuttle

Die Organisatoren des Infotages, die Arbeitsgemeinschaft "Leben mit Demenz in Land und Stadt", bieten zusammen mit ihren Kooperationspartnern einen kostenlosen Busshuttle vom Erlanger Rathaus bis zur Fachklinik Herzogenaurach an. Abfahrtszeiten und das Programm finden Interessierte im Veranstaltungsflyer. Er ist im Landratsamt, in Rathäusern, Apotheken und an den üblichen Auslegestellen sowie unter www.erlangen-hoechstadt.de zu finden. Fragen beantworten Anna Maria Preller (Landkreis) unter Telefon 09131/803-1331 und Lisa Neubert von der trägerunabhängigen Pflegeberatung, Beschwerde- und Schlichtungsstelle (Stadt Erlangen) unter Telefon 09131/86-2329. red