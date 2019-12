Eine Abendführung im Stadtmuseum unternimmt einen Streifzug durch die Ausstellung "BarriereSprung. Vom Leben mit Behinderung". Beginnend mit Zahlen, Fakten, Vorurteilen und Fettnäpfchen geht es weiter mit einem Blick in die Vergangenheit und dem Umgang mit behinderten Menschen vom Mittelalter bis in die Zeit des Nationalsozialismus. Zur Einstimmung gibt es bereits ab 18.30 Uhr einen kleinen Sektumtrunk. Die Führungen starten jeweils um 19 Uhr am 5. Dezember und 23. Januar. red