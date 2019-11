Leben in Kronach soll bezahlbar bleiben

Veronika Schadeck Kronach — 54 Jahre beträgt das Durchschnittsalter der SPD-Mitglieder, die bei den Kommunalwahlen am 15. März 2020 für den Kronacher Stadtrat kandidieren. Von den 24 SPD-Kandidaten sind zehn Frauen. Die Schwerpunkte liegen dabei im sozialen Wohnungsbau, die Beseitigung von Leerständen, eine Attraktivierung der Innenstadt, Infrastrukturmaßnahmen, das Crana Mare und das Bürgerspital. Das wurde an der Nominierungsveranstaltung am Donnerstagabend im Schützenhaus deutlich.

Die SPD-Genossen haben unter der Federführung der SPD-Bürgermeisterkandidatin Sabine Gross, des SPD-Ortsvorsitzenden Fischbachtal, Thilo Moosmann, und des SPD-Stadtverbandsvorsitzenden Ralf Völkl eine schlagkräftige Truppe zusammengeführt. Für die Genossen ist es vor allem ein Anliegen, dass künftig auch die einkommensschwächeren Bürger in Kronach leben können.

Sabine Gross sprach von Mieten in der Innenstadt, die derzeit hin zu zehn Euro pro Quadratmeter tendieren. In der KWG würden die Mietpreise teilweise bei sieben Euro/qm liegen und das obwohl der Standard der Wohnungen noch aus den 50er Jahren sei. Sie hoffe, dass sich bezüglich bezahlbares Wohnen und Mietpreisspiegel beim Wohnraumgipfel etwas bewege.

Weiterhin werde sie unter anderem, sollten die Bürger ihr das Vertrauen für ein Bürgermeisteramt schenken, einen Fokus auf eine Attraktivierung der Innenstadt legen. Dazu zählen der Stadtgraben, der Marktplatz vor dem Rathaus etc. Bei einigen Plätzen könnten schon mit wenigen Mitteln Verbesserungen erzielt werden.

Ralf Völkl sprach davon, dass sich die SPD auch für die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung der Hochschul-Außenstellen für den Lucas-Cranach-Campus einsetzen wolle. Das Loewe-Gelände könnte als Gründungs- und Bildungszentrum genutzt werden. Zudem schwebt den Genossen der Ausbau von Gewerbeflächen, beispielsweise in Neuses vor. Potenzial sehen sie zudem im Ausbau des Tourismus, in der Schaffung von Pauschalangeboten für Ein- und Mehrtagesreisen sowie von Erlebnis- und Freizeitangeboten in der Stadt.

Beim Thema Klimaschutz wollen die Kronacher Sozialdemokraten dafür Sorge tragen, dass bei öffentlichen Bauten Maßnahmen zur Energieeinsparung angewendet werden. Durch Kooperationen mit Partnern für den Klimaschutz will man die Bevölkerung dafür sensibilisieren. Auch steht die Erarbeitung eines Klimaschutzplans auf dem Programm.

Weitere Themen sind die Schaffung von Radwegen, der Ausbau von Betreuungsmöglichkeiten für alle Generationen, eine barrierefreie Gestaltung der Straßen, Plätze und öffentlichen Gebäude, eine attraktive Gestaltung der Stadtteile und ganz vorne mit dabei: Die Generalsanierung beziehungsweise ein möglicher Neubau des Crana Mare.

Bei der Vorstellung der einzelnen Kandidaten wurde deutlich, dass für die Genossen die soziale Ausgewogenheit und der Einsatz für die sozial Schwächeren von Bedeutung ist. Zudem möchten sie ihr Ohr nah am Bürger haben, um deren Anliegen zu wissen beziehungsweise zu vertreten.

Klar kam auch zum Ausdruck, dass für die SPD-Kandidaten nicht nur die Kreisstadt, sondern sämtliche Stadtteile zählen. Mehrmals wurde auch betont, dass es ihnen ein Anliegen sei, ihre SPD-Bürgermeisterkandidatin Sabine Gross in den nächsten Wochen zu unterstützen. Und die Rechtsanwältin machte klar: "Ich will Bürgermeisterin der Stadt werden!"

Die Liste

Folgende SPD-Mitglieder kandidieren für den Kronacher Stadtrat: 1. Sabine Gross, 2. Ralf Völkl, 3. Marina Schmitt, 4. Hans Simon, 5. Edgar Dunst, 6. Klaus Simon, 7. Heidi Hansen, 8. Thilo Moosmann, 9. Steffi Gröger, 10. Fred Wittmann, 11. Eleonore Schneider, 12. Jochen Günnel, 13. Anita Neder, 14. Michael Seegenschmiedt, 15. Ingrid Heinisch, 16 Peter Wutz, 17. Edith Maar, 18. Ulf Krause, 19. Annegret Julian, 20. Dominik Zwosta, 21. Barbara Gröger, 22. Jürgen Schwalb, 23. Klaus Bächer, 24. Christian Kreutzer. Ersatz: Carlos Abad, Alexander Gröger.