Leben in der Ortsmitte

Unter dem Motto "Mein Leben findet innen statt" starten heuer erstmals die Aktionstage "Innenorte" im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim. Die Stadt Scheinfeld veranstaltet den Aktionstag am Donnerstag, 3. Oktober, von 13.30 bis etwa 17 Uhr. Treffpunkt ist das Alte Rathaus (Hauptstraße 1), wo einige Vorträge zu hören sind, dann schließt sich ein Rundgang zu verschiedenen Objekten in der Altstadt und Schwarzenberger Straße an. Das teilt Veronika Endres von der kommunalen Allianz "Franken 3" mit.

Zum Einstieg werden die aktuellen Pläne zur Altstadtsanierung von Bürgermeister Claus Seifert und Stadtplanerin Daniela Rupsch vorgestellt. Es folgen kurzweilige Impulsvorträge für Hauseigentümer. Um 14 Uhr informiert Rechtsanwältin Anneliese König-Graf zu der Frage "Vererben oder Verschenken". Anschließend ab 14.30 Uhr erklärt Architekt Georg Brügel wichtige Eckpunkte zu "Energetischer Sanierung und barrierefreiem Umbau".

Um 15 Uhr geht es dann vom Alten Rathaus aus auf einen Rundgang zu gelungenen Beispielen der Innenentwicklung. Die Altstadt und die Schwarzenberger Straße bieten eine Fülle an Einzeldenkmälern, die teilweise schon saniert sind oder gerade hergerichtet werden. Bürgermeister Seifert erläutert an diesen Beispielen, was möglich ist und welche Unterstützungsmöglichkeiten bestehen. Ebenso stehen die Eigentümer der Anwesen für Fragen von interessierten Nachahmern zur Verfügung.

Vom 29. September bis 6. Oktober finden in sechs Gemeinden verschiedene Veranstaltungen rund um die Themen Bauen, Sanieren und Wohnen in den Ortskernen statt. Das Regionalmanagement des Landkreises und die Kommunalen Allianzen möchten anhand von 30 Beispielen auf die baulichen Möglichkeiten in der Ortsmitte aufmerksam machen.

An den Aktionstagen werden eigens Führungen zu geplanten, im Umbau befindlichen und bereits fertiggestellten Gebäuden angeboten. Bauinteressierte können sich von der Umnutzung großer Hofstellen bis hin zur gelungenen Sanierung von Einzeldenkmälern inspirieren lassen. Diese guten Beispiele sind durch bunte Fahnen gekennzeichnet, zudem liegen Broschüren vor Ort aus, so dass man die Häuser auch individuell von außen besichtigen kann. Bei kurzweiligen Fachvorträgen können sich zukünftige Bauherren direkt zu Umsetzungs- und Finanzierungsmöglichkeiten informieren.

Eine Broschüre mit Programm der teilnehmenden Kommunen und Beschreibung der Sanierungs- und Bauprojekte liegt in den Rathäusern sowie im Landratsamt aus. Weitere Informationen findet man unter www.kreis-nea.de. Zu den Aktionstagen sind alle interessierten Besucher willkommen. red