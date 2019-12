Leben im und am MGL unterstützen

Der Verein der Freunde und Förderer des Meranier-Gymnasiums unterstützt die Schule, die Schüler und die Aktivitäten in diesem Schuljahr mit 12 000 Euro. Das beschloss die 61. Mitgliederversammlung.

Die langjährige Vorsitzende Sabine Rießner sowie Kassier Regina Taubert und Kassenprüferin Sylvia Fuhrmann wurden verabschiedet. "Wir wollen Ihnen von ganzem Herzen danken. Was Sie für unsere Schule geleistet haben, ist großartig. Der Förderverein ist oberfrankenweit einmalig", dankte Schulleiter Stefan Völker der scheidenden Vorsitzenden.

Neu gewählt wurden Tim Birkner (Vorsitzender), Margarete Greich-Hewera (2. Vorsitzende), Heike Vogel (Kassier), Verena Schier (Schriftführerin) und Stephan Franke (Kassenprüfer). "Wir werden den erfolgreichen Kurs, den Sabine Rießner als Vorsitzende eingeschlagen hat, weitergehen", sagte der neue Vorsitzende Tim Birkner. Der Kern sei, das Leben in und an der Schule zu unterstützen. "Überall dort, wo Lehrerinnen und Lehrer sich über den Lehrplan hinaus engagieren, möchten wir ihnen finanzielle Rückendeckung geben." Damit sollen die Kosten für alle erschwinglich sein. "Wer dann denkt, er könnte auch mehr zahlen, der darf gerne im Förderverein Mitglied werden", sagt Birkner. Mit Verena Schier ist auch ein Mitglied des Kollegiums im Vorstand des Fördervereins. "Wir haben uns diese Verzahnung und enge Anbindung gewünscht", so der neue Vorsitzende. Schier betont: "Als Schule außerhalb der Metropolen ist es uns wichtig, den Schülern Möglichkeiten zu bieten. Was in München mit der S-Bahn geht, ist bei uns eben schon eine Exkursion, für den wir einen Bus mieten müssen."

Autorenlesungen und Exkursionen

Genau da helfe der Förderverein immer wieder mit Zuschüssen. Autorenlesungen, Probentage und Exkursionen sind Schwerpunkt der diesjährigen Förderung. Die Jahrgangsbesten bekommen Buchgeschenke vom Verein der Freunde und Förderer. Das soll einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

"Natürlich wollen wir, dass alle, die sich an Aktivitäten in ihrer Schule gerne erinnern, nach ihrer Ausbildung oder ihrem Studium bei uns Mitglied werden", so Birkner. red