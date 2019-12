Leben gerettet

Renate Bystron-Houser und Ulrike Schönherr haben auf der Forchheimer Sportinsel einen Fünfjährigen wiederbelebt. Er war beim Spielen im Regnitz-Arm untergegangen. Die beiden Pflegekräfte der Erlanger Kinderpsychiatrie werden durch laute Rufe aufmerksam, als ein Vater sein Kind sucht. Ein Passant watet in den Fluss und ertastet mit dem Fuß etwas im schlammigen Grund. "Ich habe ihn", ruft der Helfende und hebt das bewusstlose Kind aus dem Wasser. Renate Bystron-Houser und Ulrike Schönherr wussten sofort, was zu tun ist. "Renate wies einen Umstehenden an, den Notarzt zu rufen und eine Decke zu holen. Dann haben wir mit der Reanimation begonnen - sie hat die Herzdruckmassage ausgeführt und ich habe den Jungen beatmet." Endlich spuckt der Fünfjährige einen riesigen Schwall Wasser aus, hustet, öffnet die Augen. Das Kind lebt. JH