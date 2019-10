Leben für ein altes Gemäuer

Karl-Heinz Hofmann Die Revitalisierung des Lernershauses hat begonnen. Das Lernershaus im Ortskern von Weißenbrunn wird derzeit saniert. Es war ein langer Anlaufweg, bis es so weit war, informiert Bürgermeister Egon Herrmann bei einer Besichtigung der derzeitigen Entkernungsarbeiten.

Förderoffensive

Die Sanierung des Lernershauses (erbaut 1848) erfolgt durch die Gemeinde Weißenbrunn. Dazu kam es erst durch einen Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberfranken auf Förderung der Maßnahme über die Förderoffensive Nordostbayern zur Beseitigung von Leerständen durch das Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken.

Danach wurde der Gemeinde Weißenbrunn eine Förderung in Höhe von 90 Prozent auf die Gesamtkosten in Höhe von 890 876 Euro zugesagt. Ferner stehen der Gemeinde Weißenbrunn 50 000 Euro an Spenden zur Verfügung.

Somit wird sich der gemeindliche Eigenanteil nach aktuellem Stand auf circa 39 000 Euro belaufen.

"Nach langen Jahren der Vorbereitung werden wir dem Ensemble um das Schramms- und Lernershaus wieder Leben einhauchen", so der Rathauschef. Er erinnert sich, dass wohl schon seit dem Jahr 2006 auf Initiative von ihm und dem damaligen Pfarrer Jürgen Hacker in Zusammenarbeit mit Oberkirchenrat Hübner an der Idee gearbeitet wurde.

Die politische Gemeinde wird gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde Weißenbrunn das einstmals ortsbildprägende Ensemble, von welchem das ehemalige Schrammshaus vor Jahren abgerissen wurde, zum evangelischen Gemeindezentrum ausbauen und als ortsbildprägendes Ensemble wieder zu seiner ursprünglichen Bedeutung verhelfen.

Ziel ist es, mit der in direkter Nachbarschaft stehenden historisch sehr wertvollen evangelischen Dreieinigkeitskirche das religiöse Zentrum von Weißenbrunn aufzubauen, da künftig eine Nutzung der beiden Häuser durch die evangelische Kirchengemeinde erfolgen wird. Durch die Sanierung des Lernershauses in Verbindung mit einem Neubau an der Stelle des ehemaligen Schrammshauses entsteht ein neues Gemeindezentrum im Ortskern des Bierdorfes. Der Neubau wird auch durch die örtliche Kirchengemeinde und die evangelische Landeskirche errichtet.

Erschlossen

Das Lernershaus ist hinsichtlich Wasser, Abwasser, Strom und Telekommunikation erschlossen. Aufgrund des Baualters werden diese Erschließungsanlagen erneuert.

Das "neue Gemeindehaus am Brunnen", so seine zukünftige Bezeichnung, ist auf einen guten Weg, freut sich das Gemeindeoberhaupt und dankt zugleich dem Gemeinderat, der das Projekt seit Jahren befürwortend begleitet.