LBV wirbt um Unterstützer

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) startet heute mit einer Aktion, bei der eine Ehrenamtliche um Unterstützung für Arten- und Lebensraumschutz wirbt. Wie der LBV mitteilt, kümmert er sich seit über 30 Jahren um den Erhalt der heimischen Natur und bietet mit der Umweltstation Fuchsenwiese ein attraktives Umweltbildungsprogramm.

Mit dem großen Bekanntheitsgrad, den die Fuchsenwiese in Stadt und Landkreis Bamberg genieße, biete die Umweltstation Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen spannende Erlebnisse in der Natur und eine nachhaltige Umweltbildung. Viele ehrenamtlich Aktive um den Vorsitzenden Martin Wölker engagierten sich innerhalb der Kreisgruppe Bamberg für den Schutz der Vögel, Amphibien, Fledermäuse und Pflanzen.

Um diese vielfältigen Aufgaben wahrzunehmen und dem Erhalt der Natur auch politisch mehr Gewicht zu verleihen, brauche der LBV viele Unterstützer. "Hierbei geht es auch um die Aufrechterhaltung des vielfältigen Umweltbildungsangebotes der Umweltstation Fuchsenwiese", so die Leiterin Brigitte Pfister. Daher werbe eine ehrenamtliche Mitarbeiterin in den nächsten Monaten für den LBV. Ziel dieser Aktion ist es, neue Mitglieder zu gewinnen und so die Arbeit des LBV langfristig zu sichern. Die Mitarbeiterin nehme keine Bargeldspenden entgegen, sei an der blauen Weste mit LBV-Logo zu erkennen und könne sich mit einem Mitarbeiterausweis ausweisen. red