LBV-Vortrag statt Stammtisch

Am Freitag, 15. November, lädt die LBV-Kreisgruppe Forchheim um 19 Uhr zum Vortrag "Vogelstimmen - Was man kennt, schützt und schätzt man" ein. Thomas Rödl von der LBV-Landesgeschäftsstelle in Hilpoltstein wird die Naturinteressierten für die Frühlings- und Sommerspaziergänge 2020 mit viel Wissen über die heimischen und zugereisten Vögel ausstatten. Veranstaltungsort ist die Umweltstation Lias-Grube in Unterstürmig bei Eggolsheim, Zur Liasgrube 1. Diese Veranstaltung ersetzt den routinemäßigen Stammtisch in Leutenbach, der für Donnerstag, 21. November, 19 Uhr, im Gasthof "Schnörla" in Weilersbach nachgeholt wird. red