LBV präsentiert Naturaktionen für die ganze Familie

Eltern und Familien stehen momentan vor der großen Herausforderung, mit Kindern einen Alltag ohne den täglichen Kindergarten- oder Schulbesuch aufzubauen. Gleichzeitig wollen sie auch noch einen Ausgleich für die eingeschränkte Mobilität und die fehlenden Sozialkontakte schaffen. Die Umweltbildungsexperten des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) möchten die Eltern in dieser Situation gerne unterstützen und bieten deshalb Tipps für Familien mit Kindern zwischen drei und zwölf Jahren als Newsletter an. Nach der unkomplizierten Anmeldung erhält jeder Empfänger eine Woche lang täglich eine E-Mail mit Aktionsvorschlägen, die drinnen oder draußen, auf Balkon oder Terrasse und ohne großen Aufwand ausprobiert werden können. Die inhaltliche Bandbreite reicht dabei vom Spatzen über den Bären bis zur Kröte. "Unsere Naturaktionen sind liebevoll und fachkundig zusammengestellt. Dabei greifen wir auf die gesammelte Erfahrung vieler Jahre erfolgreicher Umweltbildungsarbeit an den eigenen Umweltstationen, Einrichtungen und in der Naturschutzjugend zurück", so Birgit Feldmann vom LBV. Ab sofort kann sich jeder ganz einfach anmelden unter www.lbv.de/lbv-familientipp. red